雙王登高，台股大漲逾百點！各國加速解封拚經濟，資金行情在全球股市狂燒，台股延續上周連日走高氣勢，在5日美國股市大漲帶動下，今天台股指數以高盤開出，台積電(2330)獲外資買盤力挺，股價強勢走高，大立光(3008)雖然5月及6月合併營收表現平平，但股價卻上演利空出盡走勢，順利站上4400元關卡，雙王領軍衝高指數，熱錢也全力拉抬中低價個股，弘裕(1474)、智晶(5245)、恒耀(8349)、光洋科(1785)、大學光(3218)、保瑞(6472)、歐買尬(3687)、茂達(6138)、百德(4563)、立敦(6175)、日揚(6208)、京城銀(2809)股價亮燈漲停作收，在雙王登高一呼下，台股指數開高走高，順利站上11600點關卡。

終場加權股價指數11610.32點，上漲130.92點，成交量2025.08億元；OTC指數為154.62點，上漲1.23點，成交量694.84億元。

今日上市各類股以汽車類股表現最佳，上漲3.78%，其次是紡織類股及半導體類股，分別上漲2.71%及1.75%，表現較差者為玻璃類股、生醫類股及食品類股，其中玻璃類股下跌2.13%，生醫類股下跌0.24%、食品類股下跌0.11%；上櫃部分，表現最佳為航運類股，上漲3.48%，表現最差為電腦周邊設備類股，下跌1.1%。

就技術面來看，今天台股在雙王同步攻高下，指數開高走高，終場上漲130.92點，以11610.32點作收，站上11600點；近期台股隨美股呈現驚驚漲走勢，指數突破5月以來整理區間，以及年線、半年線雙關卡，今天再度大漲站上11600點，充分展現多頭氣勢如虹，由於台股日KD呈現黃金交叉，除半年線外，各期均線走升，顯示下檔支撐強勁，台股中期格局持穩偏多，加上外資現貨轉賣為買，籌碼面有利於台股表現，只要國際股市未見重大利空，在資金行情推升下，台股指數仍有上檔空間。

復華數位經濟基金經理人游秋華表示，儘管美國經濟於Q2為衰退幅度最大季度後，隨歐美新冠病毒疫情已有所控制，加上經濟活動逐漸重啟下，Q3起將可望改善，5月起部份經濟數據已自低檔反彈。預期企業獲利表現亦將呈現類似狀況，預期股市受惠資金寬鬆效應仍會領先經濟表現好轉時間；技術面部分，台股月KD自1月交叉向下後，6月起再開始交叉向上，股市轉為中長多之機會上升，仍看好半導體、5G供應鏈、Data Center等電子股表現機會。

台新2000高科技基金經理人沈建宏表示，中美貿易戰升溫比預期提前2個月，5月15日美國宣布新一波華為禁運令，禁運規格是否提高，以及中國是否報復都需觀察，這將是5~9月股市最大變數。不過，在FED提前降息、擴大購債、全球央行及政府寬鬆政策不變等利多下，有利低檔支撐買盤，預期5~9月台股指數將在10000~12000點間震盪，但即使第三季台股可能面臨修正壓力，因台股高股息殖利率優勢，仍對外資有吸引力，外資後市回補台股機會大，有助推升台股表現。

沈建宏指出，疫情與油價造成的衝擊，台股企業第一季獲利較去年同期衰退20%，應是營運谷底，下半年可望復甦，但急單效應後可能的庫存調整，加上中美貿易戰再度升溫，預估第三季以前台股類股輪動與高檔震盪機率高，預期後市隨著全球陸續解封、消費動能逐步回升，企業獲利可望邁向成長，對第四季至明年第一季台股展望仍正向，因此第3季台股若拉回將是長線的買點，其中，科技股成長動能仍是相對好，看好5G、miniLED、資料中心供應鏈、高股息殖利率個股等。

(時報資訊)