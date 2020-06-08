行政院副院長陳其邁今（8）日出席第一屆國家海洋日時表示，「國家海洋政策白皮書」已於4日報院核定，未來將與一系列「向海致敬」政策陸續在最短時間內公布，建構具有前瞻、且具永續精神的海洋政策。

陳其邁指出，去年11月公布「海洋基本法」時，明訂每年6月8日為國家海洋日，院長蘇貞昌指示1年內研擬「國家海洋政策白皮書」，作為政府海洋施政藍圖及各相關單位推動海洋事務依據，感謝產官學研各界代表在短短7個月便研擬完成、並報院核定。

陳其邁表示，為讓民眾能「了解海洋，而愛上海洋」，政府已著手盤點台灣周遭海域、海岸線的生態保護、漁業永續利用資源，再配合「國家海洋政策白皮書」的公布，一系列「向海致敬」政策將陸續在最短時間內公布。

海洋委員會表示，「國家海洋政策白皮書」全文約5萬3千字，以永續為核心，「建構生態、安全、繁榮的永續海洋國家」為願景，共提出6大政策目標，作為研擬與推動海域安全法、海洋保育法及海洋產業發展條例等重要海洋法令的立法依據。

6大目標包括：一、建構區域戰略思維，保衛海域主權權益。二、落實海域執法作為，促進區域安全合作。三、維護海洋生態健康，優化海洋環境品質。四、確立產業發展目標，促進藍色產業升級。五、型塑全民親海風氣，培養海洋國家思維。六、孕育科學發展動能，厚植學術研究能量。

此次活動現場亦規畫生態保育、海域安全、產業繁榮、海廢再生聯盟4個主題展區，希望藉由海洋保育教育宣導品、海廢清除成果、新式艦艇船模、水文資料庫雛型系統、旋翼型無人機、海洋深層水、各式海廢再生品等實體展品，讓民眾更具體認識各項海洋事務主題。

(時報資訊)