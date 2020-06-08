高雄市議長許崑源在罷韓投票日當晚墜樓身亡，桃園市議員王浩宇卻在臉書發文引發眾怒，桃園市國民黨籍議員詹江村上午號召群眾到王浩宇服務處集合抗議，現場爆發零星丟雞蛋與口角衝突，死忠韓粉杏仁哥音質播言論過於激烈，遭到警方帶回派出所製作筆錄，但他一出派出所後又衝回現場，揚言一定要討回公道。

杏仁哥上午在臉書直播，怒吼「王浩呆，恁北來找你了」，沿路民眾大喊「杏仁哥加油」、「王浩宇出來」、「王浩呆有種下來」、「替許議長報仇」、「罷免王浩宇」。

由於警方已事先在王浩宇服務處附近進行部署，即使出現眾多民眾舉牌抗議，警方仍不斷呼籲民眾冷靜，但場面仍持續失控，怒吼聲不斷。杏仁哥在直播中不斷怒吼，痛罵王浩宇，還詢問一旁民眾「我的蛋呢？我的蛋呢？」，隨後遭警方押上車帶走，抗議民眾也上前阻攔，直說「不要帶走他」、「不要抓走他」。

但杏仁哥被帶回警局製作完筆錄後怒氣未消，立刻又奔回現場繼續嗆聲，揚言一定要討回公道。

(中時電子報)