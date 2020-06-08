勞動部日前在跨國勞動力政策協商諮詢小組中決議，同意彰濱工業區試辦製造業外展移工，勞動部今天預告修正「外國人從事就業服務法46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準」，其中包括製造業外展的「試辦彰濱移工引進」，最快將在下半年上路。

據勞動部統計，截至今年4月底為止，全國共引進71萬1539名移工，其中45萬0956名為產業移工；據經濟部工業局日前在跨國勞動力政策協商諮詢小組報告指出，彰濱工業區缺工達8家、323人，其中現場作業員的薪資待遇約為2萬3000至4萬元；而小組中決議，同意試辦彰濱外展方案並開放50個名額。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長蘇裕國表示，此次審查標準的修正中包括試辦製造業外展移工的引進，單一計畫上限為50名，但如果該地廠商要使用這些移工，加計派過來的移工及廠內原本的移工，仍不得超過40％的上限。

(中時 )