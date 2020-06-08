受惠新冠疫情愈趨緩和，包括美國、英國與日本等主要工業國，多陸續復工製造業與解封大城，使歐美及亞洲等主要股市喜迎轉機與資金行情。台股周一在這股多頭強軋空手及錢潮簇擁下，加權股價指數持續改寫波段新高，在雙王台積電、股王大立光領軍下，開高走高，終場大漲130.92點，連續收復11500點及11600點，報11610.32點，漲幅1.14％，成交2020.08億元。

不過，台積電大漲2.09%，單日成交逾5萬張，卻相對壓縮包括被動元件、PCB、防疫概念、生技、電動車供應鏈、觸控與部分光學元件股的演出空間，大盤特色逐漸蛻變成強恆者強與弱者恆弱格局，因此，投資人宜注意，短期操作，別中了法人、大股東或主力群等在高檔打帶跑的策略，即賺指數卻虧了價差，宜留意市場量價關係，跟著潮流走，才不致在股海迷航與空轉。

今權值股表現疲軟者，包括南亞科、日月光投控、廣達、亞泥、統一、台玻及長榮海運；而站在多方的重量級集團股，包括台塑四寶、和碩、台灣大、遠東新、台泥、聯發科、台達電、第一金、鴻海、國泰金、中華、中鋼、富邦金、兆豐金、中信金、長榮航、華航、聯電、仁寶、友達及群創。不過，除雙王與台積電漲勢較明顯外，餘大多屬陪襯角色，僅跟沾光而已。

店頭市場方面，生技股持續強勢，加上紡纖、鋼鐵、半導體、光電、航運、觀光與營建等族群，也都站在多方，化解電機、化學、電腦、網通、電子零組件與資服等族群拉回壓力，使盤勢開高之後仍欲小不易，指數收市上漲0.8%，報154.62點，成交694.84億元。

美股電子盤方面，市場仍關注經濟重啟的樂觀氛圍，目前道瓊期、標普500、那斯達克100與小型股2000等4大期指仍臉色紅潤，分別暫報上漲0.33%、0.3%、0.39%及0.77%。

亞股方面，除香港恆生指數表現相對弱勢，早盤多處下挫窘境，迄午盤後才逐漸由黑翻紅，但仍與南韓、澳洲及大陸深滬兩市僅是小漲局面，餘日本、新加坡、菲律賓、越南、泰國、印尼與印度等股市，皆是小漲榮景。

業內人士指出，台股漸次逼進前高12197點及12186點的大套牢區，使高檔獲利了結心態轉濃，宜注意法人等市場大戶打帶跑策略，目前看起來，部分先行反應基本面缺貨與疫情轉機等股，其短線高檔呈現一波比一波低的窘態不宜漠視，因此，持股需適度檢視予汰弱擇強，以免空賺指數而賠了價差。

(工商 )