「振興三倍券」7月15日上路，IHG洲際集團旗下精品酒店品牌-英迪格酒店全台位於台北、新竹、高雄等地3家酒店共同宣布，即日起推出聯合住房優惠，6月8日至8月15日期間，旅客前往全台英迪格酒店官網或APP預訂8月31日前住房，選擇任一房型的標準費率方案，可另支付100元加購IHG優悅會3,000積分，此積分原需消費9,000元才可獲得。累積IHG優悅會積分可換取全球5,900間IHG酒店免費住宿、航空公司里程、知名品牌商品等。

除住房優惠，新竹英迪格酒店7月15日起至8月31日止CHAR Bistro推出限時商業午餐套票優惠，每份套票12張售價3,000元（可以振興券搭配現金，振興券至少需要500元），使用期限至2020年9月30日止。可兌換的品項包含CHAR招牌牛肉麵（售價360元）、經典熱銷和牛肉醬義大利麵（售價380元）等，套票最高價值達4,560元。

高雄中央公園英迪格酒店7月15日起，館內三間餐廳推出「梭哈振興券優惠」，民眾支付振興券3,000元可購買下列商品四選一：CRAFT咖啡廳包月30天早餐組合(價值4,550元)、CRAFT咖啡廳包月30天暢飲精選紅白酒 (價值5,500元)、Wok on the Park全日餐廳半自助餐餐券六張 (價值5,280元)、Pier No.1高空酒吧包月30天Happy Hour時段暢飲啤酒 (價值8,250元)，酒店號稱只要客人敢梭哈，酒店就給超值禮遇。

台北大直英迪格酒店也已著手規畫餐飲優惠並將於近日公告，客人可至酒店官網或粉絲專頁洽詢。

(工商 )