「我們想對癌症研究做出貢獻」，中國醫藥大學校長洪明奇院士夫婦去年捐贈40萬美元，回饋美國安德森癌症中心成立基金，用來聘任傑出教授進行癌症研究，為所有病人帶來正向的幫助，進而實現人類遠離癌症的夢想。

2019年初，洪明奇從美國德州大學安德森癌症中心基礎研究副校長、乳癌基礎研究中心暨分子細胞腫瘤學系主任退休，返回台灣接任中國醫藥大學校長；為了紀念這個重要的里程碑，洪明奇與夫人鄭金蘭決定要回饋安德森癌症中心，因為在過去三十年，安德森癌症中心一直是他們的生活重心。

鄭金蘭於是提議成立捐贈基金、永久支持安德森癌症中心的癌症研究；因此，洪明奇與鄭金蘭夫婦在2019年5月捐贈40萬美元成立「洪明奇教授與鄭金蘭女士基金」。鄭金蘭說：「我們想表達對安德森癌症中心的感激。」

洪明奇表示，成立基金是為了表達對傑出研究學者的尊敬，並且想讓「瘋狂的想法」得以實踐，以提供更具體的數據來獲取更多政府的研究經費。

日前，美國安德森癌症中心M.D Anderson的資深副校長及chief Development officer,Dr.Zeiderstein來函致謝，並通知今年的獎金已頒與一位傑出生物統計學教授Dr.Xuelin Huang。

洪明奇在安德森癌症中心擔任Ruth Legett Jones傑出講座教授二十年。洪明奇表示，「我為能在安德森癌症中心工作感到非常幸運，過去我受惠於他人捐贈的基金，所以現在希望也能為安德森癌症中心留下貢獻。」

(工商 )