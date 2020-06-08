勞動部日前在跨國勞動力政策協商諮詢小組中決議，同意放寬公共工程移工引進門檻，勞動部今天預告修正「外國人從事就業服務法46條第1項第8款至第11款工作資格及審查標準」，其中包括放寬公共工程的移工引進，原本要總計畫規模100億、個別計畫10億元，放寬至僅要個別計畫1億元，甚至還可以用2個計畫合併，工程會預估放寛後可多引進2400名移工。

據勞動部統計，截至今年4月底為止，全國共引進71萬1539名移工，其中透過政府重大公共工程引進4343名移工；日前跨國勞動力政策協商諮詢小組決議，因應推動政府重大公共工程與營造業人力需求，同意工程會所提外籍營造工相關法規修正建議方案，並請勞動力發展署配合後續修正作業規範相關規定。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組副組長蘇裕國表示，此次審查標準的修正中包括營造業引進移工放寬，原本要總計畫100億、個別計畫10億才可以引進，此次放寬至僅要個別計畫1億外，如果同一工程公司得標政府2標案，金額合計達1億元以上也可以引進移工，據公共工程委員會預估，可多引進約2400名移工。

(中時 )