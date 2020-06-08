玉山盃四強賽，新北市派去年U18中華隊主力投手林昱珉先發對上桃園市，主投7局僅被敲5支安打、失1分，展現壓制力可惜自家打線不幫忙而吞敗，林昱珉近1年來4度對上桃園(平鎮高中)對方都派賴延峰，林昱珉1勝3敗在下風，不過今日林昱珉認為自己整體表現比賴延峰好，也透露自己最大目標是旅外。

林昱珉今年高二，過去曾入選U12、U15、U18，是中華隊常客，近1年來在長華盃、黑豹旗、王貞治盃都在冠軍戰交手賴延峰，玉山盃第4度對決，賴延峰6.1局無失分，桃園市靠戰術及新北市單局2失誤，以3比0擊敗去年冠軍新北市，不過林昱珉認為自己表現並不差。

「今天直球跟變化球控球穩定，2好球都有成功讓打者打不好，不好的是心態太直接，都想用直球決勝負。」林昱珉認為今日自己整體表現比賴延峰好，「這次跟他們對決是表現最好的一次，我是有在進步的，可惜我們打線沒有掌握到。」總教練周宗志也稱讚林昱珉投得精彩，無論是控球、球速或是拉長局數都做得很好。

林昱珉今日最快球速147公里，他透露自己最大目標是旅外，「旅美或旅日都可以，沒有特別限制。」他認為自己還需要加強整體肌群、肌力，整體均速希望能提高到145以上，變化球要到130。

(中時 )