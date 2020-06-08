高雄市議長許崑源墜樓身亡，王浩宇臉書PO文引眾怒，桃園市國民黨籍議員「村長」詹江村、韓粉杏仁哥，號召今（8）日下午前往王浩宇服務處「集合」，稍早轉戰王浩宇農舍，高喊罷免王浩宇、拆違法農舍。

稍早杏仁哥在臉書直播，直搗王浩宇服務處，現場聚集大批抗議人潮，警方也在現場戒備。沿路民眾大喊「杏仁哥加油」、「替許議長報仇」、「罷免王浩宇」，高舉抗議標語，還有人丟水球、砸雞蛋，場面一度失控，杏仁哥更與警方發生衝突遭押上車帶走。

村長也高舉大聲公，爆料王浩宇過去曾長期罷凌老師、校長，還假扮學生混入學校偷拍老師上課，曾遭議會5度提出移送紀律委員會，更曾喬裝成替代役男，到替代役男宿內脫衣服洗澡，並在美國期間上PTT發表「跟13歲、16歲童性交」留言，還附上照片證明身份，種種行為讓村長忍不住直轟「噁心」。

不久後，杏仁哥剛做完筆錄，馬上前往王浩宇的農舍與「村長」集合，一群人怒吼要罷免王浩宇、拆除農舍，，怒批他消費死者，更發起一人一信、打電話向監察院彈劾桃園市長鄭文燦，同時宣布罷免王浩宇行動開始。

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(中時電子報)