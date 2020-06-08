羅時豐日前拍攝新歌MV，被發現消瘦不少。（海蝶音樂提供）

近來剛發行新專輯的金曲歌王羅時豐，在媒體面前亮相時消瘦不少，原來他因錄製新專輯時因壓力過大，腸沾黏舊疾復發，痛到送急診開刀，醫師警告，這種痛千萬不能忍，若再晚點就醫恐喪命！

《早安健康》報導，長期受胃潰瘍等腸胃疾病所苦的羅時豐，去年10月疑似因工作太累，引發腸沾黏併發腹膜炎，產生劇烈疼痛緊急就醫，最後只好「切腸保命」。北京中醫藥大學教授、主任醫師李志剛表示，若常發生 飯後1小時上腹灼熱疼痛、一直感到饑餓 、 胃部容易飽脹、打嗝、反酸，這些都是胃潰瘍早期症狀。

李志剛指出，胃潰瘍是消化性潰瘍的一種，不可輕忽，因為有癌變的可能性，當胃部疼痛從規律性變為不定時發作、胃痛從鈍痛變為隱痛、吐血、解出黑色柏油狀的大便時，千萬別忍，一定要盡快就醫檢查，及早發現、及早治療。

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(中時電子報)