罷韓成功，蔡政府也開始大力推銷高雄，今天是世界海洋日，蔡英文總統今天呼籲高雄的朋友，別忘了海洋委員會首度舉行的展覽，「一次完整呈現，歡迎前往參加，一起了解海洋、探索海洋！」

蔡英文在臉書表示，讓我們來談談海洋，今天是世界海洋日，也是去年「海洋基本法」公布施行後，台灣第一個國家海洋日。

她說，台灣四面環海，海洋讓我們連結世界，擁有無限的可能。除了繼續強化海洋安全，我們更會在保育和永續的前提下，提升海洋產業的多樣性，並透過更友善的法規措施，鼓勵大家親近海洋、認識海洋。

蔡英文預告，在去年「向山致敬」之後，今年行政院也會繼續推出「向海致敬」政策，全力推動各項海洋事務，打造出生態、安全、繁榮的永續海洋國家。

她也邀在高雄的朋友，「也別忘了海洋委員會首度舉行的展覽喔！」包括海巡署-藍色國土的守護者、海洋委員會海洋保育署、國家海洋研究院及海廢再生聯盟的成果，一次完整呈現，「歡迎前往參加，一起了解海洋、探索海洋！」

(中時 )