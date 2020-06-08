參加新竹市「環保艦隊」的船長陳泰安，2019年清除海洋廢棄物高達1730公斤；榮獲「最佳環保艦隊─優等獎」肯定。（陳育賢攝）

新竹市環保局近年推動海洋廢棄物清除工作，2017年與新竹區漁會合作成立「環保艦隊」，募集135艘漁船加入，去年共計清除了3噸海洋廢棄物，獲海洋委員會肯定，拿下2020年全國環保艦隊評比包括最佳環保艦隊等全數獎項。

市長林智堅表示，為清除海洋廢棄物，市府近年鼓勵漁民加入環保艦隊，透過堅實的海上環保尖兵，用實際行動展現守護海洋資源的決心，讓漁民取之於海洋也善待海洋，打造永續環保家園。

環保局長江盛任表示，環保局是於2017年3月與新竹區漁會共同合作成立海洋環保艦隊，成員為登記有案的漁船船主或船長，共計募集135艘漁船加入，透過民間力量清除海洋廢棄物，經統計2019年環保艦隊共計清除資源回收物200公斤、一般垃圾800公斤及廢棄漁網2000公斤。

而海洋委員會今年首度舉辦全國海洋環保艦隊評比，經遴選結果，新竹市囊括全數獎項，包括最佳環保艦隊、最佳推手獎─區漁會組、推動海洋事務績優公務員等3獎項。

其中，「最佳環保艦隊」獲獎有3人，包括船長陳泰安特優獎、彭偉明優等獎、陳永地守護獎；新竹區漁會積極協助招募環保艦隊，獲得「最佳推手獎」；此外，環保局副局長洪明仕推動海洋事務不遺餘力，包含海洋汙染防治、推動海洋環保艦隊及海底撈巡守隊、海洋回收站等，獲「推動海洋事務績優公務員」的殊榮。

江盛任指出，為廣邀更多漁民加入海上環保尖兵行列，增加環保艦隊清除動能，今年也推出「新竹市環保艦隊獎勵兌換機制」活動，採提高誘因及競賽方式，以期共同維護海洋環境及資源永續。

只要申請加入環保艦隊，每月清除海洋廢棄物並攜回處理者，均可獲得兌換獎勵，另經每季評比統計前5名更可獲得豐厚獎勵。相關申請及獎勵規定，可至新竹區漁會或環保局詢問。

(中時 )