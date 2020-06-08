高雄市長韓國瑜遭到罷免，引起支持者不滿，甚至還醞釀出「報復性罷免」浪潮，高雄市議員黃捷等人都被點名。黃捷受訪時稱，韓國瑜沒有平息群眾情緒，並希望不要繼續煽動對立，高雄市新聞局長鄭照新則反嗆黃捷在罷免議題上說法反覆不一。

鄭照新今(8日)在臉書上表示，現在會冒出這麼多問題，是因為「罷免作為僵局解決機制，不夠高的門檻，將違背初衷，成為政治報復的發動機」，並指出根本的原因，是因之前立法之人無視效應與後果，率爾立法，降低按政治reset鍵的成本，這樣的後果就是當機。

根據《聯合報》報導，鄭照新表示，早前罷免案推動的時候，有人說這是人民的意志，被非其他外力可主導，但現在卻又變成是可以被控制的，反嗆黃捷在罷免案前後的說法反覆。

鄭照新也說，現在有人跑出來喊「罷捷」，這也是民意的一部份，並砲轟黃捷，「不要換自己要面對的時候，就換一套說法、換一套表情」，但他也呼籲大家要冷靜下來，不要製造更多對立。

(中時電子報)