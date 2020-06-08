劇烈天氣來了！台中以南9縣市大雨特報 14:282020/06/08 中時電子報 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台灣上空對流發展旺盛。(雷達回波 氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 劇烈天氣來了！台中以南9縣市大雨特報。(氣象局) 目前鋒面接近以及對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨。氣象局發布臺中市、彰化縣、雲林縣 嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣大雨特報。提醒臺灣中南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。 (中時電子報) #大雨特報 #劇烈天氣 #來了 #台中以南 #9縣市 也許您會感興趣 推薦閱讀 6縣市高溫特報！吳德榮：周日劇烈天氣又要來了 09:132020/06/05 生活 高雄、屏東嚴防大雷雨 15縣市大雨特報 13:142020/06/06 生活 全台15縣市大雨特報 午後嚴防強降雨 13:452020/06/06 生活 罷韓成功 張麗善：遺憾！韓的付出有目共睹 18:362020/06/06 政治 今明鋒面近 2地區有雨 吳德榮：劇烈天氣恐襲台 07:532020/06/07 生活 今明鋒面接近台灣 吳德榮：慎防劇烈天氣 10:422020/06/07 生活 不斷更新》3縣市雨彈升級豪雨特報 北北基等13縣市防大雨 12:522020/06/07 生活 劇烈天氣又來了 鄭明典：午後對流明顯發展 07:562020/06/08 生活 對流雲系發展 吳德榮：今天再防劇烈天氣 10:232020/06/08 生活 對流雲系發展 專家：今防劇烈天氣 11:532020/06/08 生活 生活熱門新聞 唐綺陽揭6月業力大爆發 驚吐詭譎翻轉慘了... - 生活 進站未戴口罩還暴打保全 北捷女裁罰出爐 - 時事 好市多半熟麵包被婆婆拿去... 竟比烤箱烤得好吃 - 時事 罷韓之後會「烽火連天」？人渣文本：暐瀚多慮了 - 生活 劇烈天氣來了！台中以南9縣市大雨特報 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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