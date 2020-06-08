劇烈天氣來了！台中以南9縣市大雨特報。(氣象局)

目前鋒面接近以及對流雲系發展旺盛影響，易有短時強降雨。氣象局發布臺中市、彰化縣、雲林縣 嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣大雨特報。提醒臺灣中南部地區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

(中時電子報)