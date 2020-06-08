台中銀證券今（8）日為高雄分公司開幕日，以資本市場中介機構之角色，今日與製造業的優秀中小企業富動科技，正式簽署財務顧問輔導合約，期盼藉由此次的合作，發揮證券業在資本市場中所應扮演資金導引、支持實體經濟發展的角色，讓中小企業能以更多元化之方式連結進入資本市場。

富動科技設立於2009年，長期耕耘大尺寸觸控看板，在面臨國際紅海市場競爭下力拼獲利模式轉型，近年來已經成為國際大廠的代工廠，並透過全台各地代理及經銷商積極參與前瞻計畫關於智慧教室之建置，全台滲透率約達30％，藉由富動於全台超過千家代理商與經銷商的合作模式，展現競爭且合作的特質與韌性。

台中銀證券董事長葉秀惠表示，此次與富動科技簽約財務顧問輔導，主要的目的是希望讓中小企業能在現有的利基下，藉由資本市場的運作達成股權的合作或業務的整合，讓中小企業也能因此獲得更佳且穩定之經營效率。台中銀證券有100％持股的母行台中銀行的鼎力協助與分行的合作，個金將朝向「全方位理財規劃金融服務」發展，全省已有多位具CFP全方位理財規劃師資格的營業員，也有具保險專業的FChFP特許財務規劃師及CFA特許金融分析師的主管，共同服務客戶。

企金則以「全方位募資規劃金融服務」為方向，財顧輔導作業將以「建立公司治理框架、建立獲利事業模式、建立系統化制度化、中長期的股權規劃」為主要內容。在6月8日高雄分公司開幕後，台中銀證券將以北、中、南實體據點，輔以科技創新、證券專業、關懷合作的在地服務，展現企圖與行動力。

(工商 )