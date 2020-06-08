歡慶防疫新生活，相約宜蘭嚐美味，寒舍集團旗下礁溪寒沐同慶全台大解封，6月10日(三)至6月19日(五)推出2020寒沐絢麗線上旅展，超值價最低21折起，平日一泊一食6,300元起，加贈一位12歲以下兒童免費入住。此外，首次推出望岳閣四人房一泊一食9,800元起，房內無限暢玩Switch，全家同樂就趁現在。雙人平日入住詠泉居只要4,699元起，原價21折優惠。

礁溪寒沐酒店並推出平日雙人湯屋券買10送1，58折價只要1,400元。宜蘭最大全天候的自助餐飲，Mu Table平假日午晚餐券690元起，200道豐富百匯任君挑選，其他精采優惠包含川薈相思木燻燒鵝三吃1880元、寒沐會館平假日雙人入場券888元起。

礁溪寒沐酒店客房採簡約自然的設計風格，極致睡眠體驗的席夢思睡床、外部天光照亮室內的個人浴池，12坪寬敞舒適的語木居或乘風居平日一泊一食6,300元起，平日一泊二食7,800元起，加碼贈一位12歲以下兒童免費入住，暑假無法出國玩，遊宜蘭享受與都市截然不同的悠閒氣氛。首次推出雙人小資專案與全家齊聚四人家庭房，雙人平日入住詠泉居只要4,699元起(不含餐)，省去早餐開心睡飽飽，退房後盡情踩點宜蘭熱門打卡景點，旅遊更彈性，家庭出遊、好友團聚最推薦，望岳閣四人房一泊一食9,800元起，任天堂Switch任意暢玩，包含瑪利歐及體感遊戲等，增添同樂的歡笑時光，呼應6月7日全台解封，住房優惠每檔限量670組。

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