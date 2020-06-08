夏季旅遊旺季將至，經歷了停飛數周造成的損失，各國航空產業殷切期盼能於近日復飛，然而為了預防第二波疫情爆發，英國政府要求自今日(8日)起，所有入境英國的旅客皆必須進行14天隔離，英國航空產業對此表達強烈不滿，並於今日採取反擊。

英國政府於5月22日宣布，自6月8日起，凡是入境英國的旅客（包括英國籍國民）必須進行14天自我隔離，且必須提供詳細的住宿、聯絡資料以及旅遊史，若違反規定將面臨1,000英鎊（約新台幣3.8萬元）罰鍰，英國此一手段被許多人批評過為激進。

英國航空（British Airways）、瑞安航空（Ryanair）和易捷航空（EasyJet）今日發函給英國政府，指控政府的14天隔離政策沒有法源依據支持，三間航空公司預計聯合採取法律行動。

信中指出，政府的隔離政策是在建立一個「不合法」且「不成比例」的限制規定，將導致訪英人數短期內難以成長；且某些歐陸國家（如法國）的確診人數遠低於英國，要求所有來自歐洲的旅客進行自我隔離，不僅不合理也不合邏輯。

英國航空的母公司國際航空集團（International Consolidated Airlines Group, IAG）執行長沃爾什（Willie Walsh）於上周五（5日）表示，政府在訂定此決策前並未徵求航空產業的意見，且要求旅客隔離14天的做法將會破壞航空產業期待已久的復甦機會。

(工商 )