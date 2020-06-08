疫情趨緩、全台大解封，全台最大即時外送平台 foodpanda解鎖全台 24 小時外送服務！ foodpanda今（8）日宣布將於6月12日起擴大 24 小時外送範圍至全台本島 16 個縣市，全台上千家指定店家的美味餐點及多元商品將能全時段外送上門，輕鬆滿足消費者凌晨時段的即時需求。

當美食外送產業於近兩年進入暴風成長期、生鮮雜貨店家大量導入即時外送服務，不斷積極布局的 foodpanda 短時間內即以「快商務」之姿翻轉傳統電商的定義，推動外送產業進入下一個世代，如今更透過全台 24 小時外送服務解鎖全新里程碑。

foodpanda 董事總經理方俊強表示，foodpanda積極網羅合作店家、擴展服務範圍，並率先於全台提供 24 小時外送服務，都是為了滿足龐大的外送需求。而 foodpanda 生鮮雜貨外送服務是開啟全時段外送的重要關鍵，除了拓展早餐、宵夜及不打烊餐飲店家的外送商機，生鮮雜貨專區的合作店家包含全家、OK mart、萊爾富三大超商，加上 foodpanda 自創品牌『熊貓嚴選』，能滿足多元的生活需求，解鎖全台 24 小時服務布局後，預期將推動更完整的『快商務』服務體驗，落實我們外送幸福的初衷。

為讓更多消費者享受快商務的服務之便， foodpanda 在預測分析各縣市 24 小時需求所在之後，便積極拓展合作店家、嚴選商品種類及部署外送人力，6 月 12 日起，全台上千間 foodpanda 合作店家及每一間「熊貓嚴選」都將開啟凌晨時段的外送服務，全時段服務除了滿足消費者需求，也透過平台效益協助店家有效發揮閒置資源，推動產業正向循環。

foodpanda 於 2019 年 9 月即領先業界於雙北精華區提供全時段外送服務，雙北市因為餐飲店家及居民生活型態的多元性，凌晨時分的市場需求不間斷，持續推動不少訂單。在解鎖全台 24 小時外送服務前夕， foodpanda 預測，繼雙北之後全時段外送需求最高的三大城市分別為台中、桃園及新竹，台中因宵夜外送需求高，且店家型態多元，預期將有穩定的訂購需求；桃園則因超商合作數多，而有供應端的優勢；新竹則是因獨特的工作型態、對即時外送平台依賴性高，預期將有高度的深夜訂餐需求。

foodpanda 開啟 24 小時外送服務後，消費者可點購的熱門美食如 Sukiya、吉野家、台灣鹹酥雞、京星港式料理等，生鮮雜貨專區則有三大超商包含全家、OK mart、萊爾富可選擇，而涵蓋多元商品的「熊貓嚴選」更因應全時段服務動態調整商品選擇，將在深夜至凌晨時段增加零食飲料的商品數量，陪伴消費者輕鬆選擇當下所需的服務，且多元美食及商品平均 20 分鐘即能外送上門，不僅滿足大夜班工作者的外送需求，也成為深夜不便出門、不想出門的消費者的最佳選擇。

(工商 )