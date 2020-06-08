桃園市議員王浩宇因6日晚間在臉書發布高雄市議會議長許崑源死訊，更強調許崑源「力挺韓國瑜」引發眾怒，韓粉們今日聚集王浩宇服務處外丟雞蛋和撒冥紙，而警方早已接獲情資到場戒備，迅速制止騷亂，但臉書上「罷免王浩宇」的粉絲已超過3萬4000人，罷免團體也宣示要在半年內完成聯署。

高雄市議會議長許崑源6日晚間墜樓身亡，王浩宇卻在第一時間發布死訊，並寫到「力挺韓國瑜！高雄市議長許崑源晚間墜樓身亡」，韓粉們認為王浩宇在消費死者，這篇貼文也招來許多人的撻伐，王浩宇立刻刪文道歉，仍無法平息大眾怒火，王浩宇也緊急宣布關閉服務處1天。

粉絲們怒罵王浩宇「無恥」、「下流」，要求他出來面對。（圖／翻攝自杏仁哥臉書）

今日下午1時許，韓粉們在號召下聚集王浩宇中壢服務處外，「鋼鐵韓粉」杏仁哥也到場聲援，群眾在服務處外撒冥紙、丟雞蛋，怒罵王浩宇是「王八蛋」、「人渣」，要他出來面對，警方則早已接獲情資到場戒備，並將部分帶上警車押走。

王浩宇造成的風波尚未結束，還有網友成立罷免他的粉絲團，認為王浩宇長期製造市民間仇恨，卻因擁有「我是中壢人」粉專和桃園市長鄭文燦的袒護而日益囂張，其罷免支持者在短時間內就超過3萬4000人，罷免團體也宣告要在半年內完成連署，達到首階任務。

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(中時電子報)