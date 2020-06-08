被螞蟻咬竟有可能會致命！廣東深圳一名女子在搭乘公車時，突然喊「我被螞蟻咬了」，整個人漸漸失去意識，幸好司機與好心乘客幫忙，及時將人送往醫院搶救。醫生表示，被螞蟻咬傷容易出現瘙癢皮疹，嚴重可能導致過敏性休克，必須及時就醫。

根據陸媒《新聞晨報》報導，事件發生於5日下午6時多，深圳M216路公車行駛到一半，突然一陣騷動；穿著黑色衣服的女子告訴陳姓司機，自己被螞蟻咬了，話才說到一半竟突然暈倒，嚇壞眾人。陳姓司機趕緊報警，並攔下路邊正在巡邏的朱姓員警。

朱姓員警先上車詢問女子狀況，沒想到對方再次昏倒。眼見情況危急，由朱姓員警在前方開路，陳姓司機則跟在後頭，一路狂飆將女子護送到醫院，全程僅花5分鐘；幸好該名女子送醫後，身體已無大礙。

醫生表示，被螞蟻咬傷出現暈厥，雖然少見，但過往也是有案例的，一般情況下，被螞蟻咬傷的人只會出現一些輕症，根據人的體質不同，產生不同的症狀，嚴重的話會導致過敏性休克。

這起事件也勾起不少人的恐怖回憶，有網友留言表示「被螞蟻咬過，整個腳都是腫的，還去打消炎針」、「曾被螞蟻咬到起膿包」、「我被螞蟻咬過許多次，最嚴重的是全身過敏紅腫，超級癢，還起水泡，所以不能小看小小螞蟻」、「紅火蟻更可怕」。

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(中時電子報)