聯強(2347)自行結算2020年5月合併營收約239億元，較4月成長4%；公司表示，各國疫情逐漸舒緩並逐步解封重啟經濟，預估第二季營收將呈現逐月成長趨勢。

聯強表示，與去年同期相比，因今年印尼齋戒月落在5月加上各國匯率大幅波動，5月營收年減11%，若排除匯率影響數，則年減5%。

依產品別來看，資訊產品5月的營收為134億元，較去年同期的158億元下滑15%；通訊產品的營收為10億元，較去年同期的13億元衰退27%；消費性電子產品的營收為28億元，與去年同期的16億元大幅成長81%；IC元件的營收為67億元，較去年同期的82億元減少19%。

聯強今年前五個月的合併總營收約為1,157億元，年減13.5%，其中，資訊產品累計營收為700億元，年減14%，佔總營收的比重為60%；通訊產品累計營收52億元，年減33%，佔總營收的比重為5%；消費性電子產品累計營收為102億元，年增22%，佔總營收的比重為9%；IC元件累計營收為303億元，年減18%，佔總營收的比重為26%。

(時報資訊)