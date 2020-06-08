美國聯邦儲備委員會(Fed)將在本周三召開決議會議，決定利率政策以及發布相關經濟預測。聯儲會相關官員指出，儘管疫情有趨緩趨勢，但是能支撐經濟持續前進的關鍵仍在於是否能成功遏止新冠疫情的擴散。

美勞工部上周五公布五月非農就業新增約251萬人，失業率從稍早公布的13.3%修正為16.3%。該兩項數據雖令人滿意，但部分聯儲會部分仍對經濟前景感到不樂觀。

市場分析師認為，上周五揭櫫的數據雖鼓舞了股市，但仍不會改變聯儲會對前景存疑的立場，認為就業情況仍未好轉，預料聯儲將不改變長期低利率的看法，預計將維持到今年底。聯儲會也可能公布每月量化寬鬆的細部措施。

聯儲會可能會為了更長期的經濟危機的預期，來決定擴張或新增新的緊急方案，或是支持公司或家戶應付疫情損失。官員目前正在討論包括將利率降至接近零的長期承諾，以促進復甦，以及如何將尚未列入危機計畫的的大量員工公司納入救助。

自去年12月以來，聯儲會在本週三將首次發布經濟預測，希望能在長達十年的經濟擴張要被新冠疫情衝垮就業之前，提出對應措施。

(時報資訊)