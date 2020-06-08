資策會產業情報研究所（MIC）指出，智慧零售的實體創新應用發展有4大趨勢值得關注，行銷科技發展仍以「消費者數據為主」，未來可朝「3更」方向發展。同時，台灣行動支付發展已快來到瓶頸階段，業者可思考發展創新商模，已突破目前發展3大侷限。

資策會MIC認為，「電子貨架標籤」取代紙質標籤，可解決實體店最耗時費工的環節，提升營運效率。而「視覺式行銷」將逐漸抬頭，其中以數位互動看板發展值得注意，將可感測環境並與個人互動。

再者，「無感知結帳」可消除消費者大排長龍等待結帳的零售業痛點，目前國際解決方案以視覺AI為主，持續推展新情境。最後則是「線上線下全通路融合」。

資策會MIC產業分析師廖彥宜指出，數位看板未來2年主要應用於零售、廣告與餐飲領域，市場成長則以美國、亞洲市場為主。除了數位看板外，3D全息投影、VR、AR等影像技術的創新應用，亦會改變品牌、通路與消費者的互動模式與關係。

此外，成功的全通路能帶來顧客滿意與獲利收益提升，廖彥宜認為，過去以「產品」為核心的多通路，將逐漸轉型為以「消費者」為核心的全通路趨勢，透過通路串聯整合提供個人化服務，提升消費者滿意度及黏著度。

對於未來行銷科技發展，資策會MIC認為，未來核心仍以「消費者數據」為主，可思考朝「更分眾、更無縫、更專屬」發展。產業分析師王琬昀表示，可透過商業創新模式分眾消費者，在獲取更多面向數據後，打造專屬的客製化服務與體驗，持續精準推薦與行銷。

王琬昀指出，可透過直接訴求消費者（D2C）結合體驗行銷方式，篩選出有購買傾向的新客戶。未來行銷應思考如何在數據「更無縫」，如全方位蒐集每個場景的消費者數據，及利用零售即服務（RaaS）服務模式興起，進一步蒐集全通路數據。

針對行動支付發展方面，資策會MIC表示，根據2018～2019年的行動支付消費者調查顯示，「通路不普遍」是台灣行動支付用戶刪除App因素的前3名，有80％用戶最多只會使用3款App。而台灣目前已有70家自有品牌業者，競爭相當激烈。

資策會MIC認為，台灣行動支付市場已來到需要尋求突破的瓶頸階段，面對者眾多但市場有限、方案同質性高但獲利空間低、優惠戰導致用戶忠誠度低等市場3大侷限，「發展創新商模」將有助於打破目前困境，如發展對企業端的商模。

資策會MIC資深產業分析師胡自立建議，行動支付業者可評估串接交通物流、共享服務、電商等既有通路業者，擴大使用場域。串接其他服務至App後，須小心跳轉到其他網頁問題，影響用戶體驗，且應留意以行動支付購買保險或借貸等適法性問題。

(時報資訊)