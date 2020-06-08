罷韓通過後，國民黨立委陳以信在臉書感慨，「一百年前，日本人將打狗改名高雄，就是希望這個城市又高又雄」，這句話卻被網友酸爆，罵陳以信不懂歷史。陳以信今天回應，批評者是只知其一不知其二，批評的人是在轉移焦點。

實踐大學應用日語系助理教授蔡亦竹在底下留言，「大哥，是因為打狗的台語發音跟京都的高雄町一模一樣好嗎？不要連講高雄都沒扯到中華文化就渾身不對勁好嗎？」補教名師呂捷也諷刺，那他要搬到大直，「又大又直」。

陳以信今天受訪時則解釋，批評他的人是只知其一，不知其二，高雄山是日本京都名山，是雄偉的山，山上也有日本人的護國神寺，當初沒有取名為跟高雄同音的高尾，是有其中的用意，這些批評是只知其一不知其二。

陳以信說，高雄改名已經100年，高雄改變地名是日本一連串的同化政策開始，日本展開內地延長主義，台灣人改日本名，台灣地名改日本地名，日本相關法律也可以直接適用台灣。接著日本就展開他們南進計畫，發動大東亞戰爭之前，就要把高雄作為南進基地，日本後來拿下西沙跟南沙之後，就是劃歸高雄州，這是當時改名的緣故。

陳以信強調，他談論的是高雄發展的問題，批評這些的人是在「轉移焦點」，高雄在戰後從加工出口區發展，帶來經濟起飛，相當繁榮，也有國際化建設，也有繁榮的經濟，但民進黨執政之後，高雄從「整骨路線」變成「整容化妝路線」，高雄的工作機會跟經濟都逐漸消失。

陳以信說，高雄是一個移民的城市，當年經濟起飛時，許多南台灣的年輕人都是到高雄找工作，現在年輕高雄人的父母都是抱持這樣的希望來到高雄，但是這20年來發展停了，高雄工作也沒了，年輕人都去外地，這是高雄發展的悲哀。

(中時 )