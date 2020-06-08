台中市議員李榮鴻今天在都發建設水利業務質詢，關切甲安埔地區重大交通及觀光建設進度。李榮鴻要求溫聯溪聯外道路盡速動工闢建，也希望台中市政府盡快重建大安虹橋。建設局長陳大田說，市府會同步作業，加快腳步進行，朝今年底設計發包來努力。

李榮鴻說，連接大甲和后里之間的重要幹道甲后路車流很大，每到假日或媽祖繞境活動期間，塞車更是嚴重，為了紓解車潮，台中市政府早在前市長胡志強任內，就規劃要在溫寮溪旁開闢替代道路，也在103年3月編列400多萬元規劃費，但是前市長林佳龍拖拖拉拉，遲遲沒有動工。

李榮鴻表示，由於國道3號大甲交流道銜接台61線新闢工程經費龐大，市府採分階段開闢。【第一期溫寮溪旁(甲后路至經國路)聯絡道路】，工程總經費約9億8500萬，中央同意補助工程費70％，市府已經開過二次公聽會，希望市府加快作業，一定要趕在今年內發包動工。

建設局長陳大田說，溫寮溪聯外道路興建工程有關水土保持、都市計畫程序都已完成，只剩下土地取得問題；因地主意見比較多元，因此後續可能還要送內政部辦理土地徵收。市府會同步作業，加快腳步進行，朝今年底設計發包來努力。

此外，大安濱海樂園虹橋於1998年啟用，因橋樑鏽蝕嚴重在104年7月封閉禁止通行，去年10月拆除完畢。市議員李榮鴻說，大安虹橋過去是台中海線地區一個重要的觀光景點，也連結大安濱海樂園南北園區，希望市政府能夠盡快編列經費重建，讓遊客和騎自行車的觀光客不用再繞路通行，也帶動海線觀光。

(中時 )