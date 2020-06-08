台達電、台灣微軟與遠傳今日共同宣布打造台灣第一個5G智慧工廠。遠傳以5G 80MHz連續頻寬，結合台達電智慧設備以及微軟的雲端技術，初期將於台達電桃園研發中心的智慧製造示範場域，導入AGV無人搬運車、AOI瑕疵檢測設備、雲端AIoT三大應用。

台達電資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經理鄭安表示，台達電在智慧城市的領域，包括技術、產品、解決方案等都已進行積極布局，其中的5G供應鏈、智慧樓宇以及智慧工廠領域，台達電擁有包括網通設備、電源管理、能源管理、基礎設施等多面向的應用，這次跟遠傳與微軟打造全國第一個5G智慧示範場域，便是台達電深耕5G產業的具體實踐。

台達電將在桃園研發中心展示間打造的5G智慧示範場域，AGV無人搬運車透過5G與管理平台交換資料、建立智慧物流調度系統來執行物流搬運，預計將能大幅縮減物料搬運次數以及人力成本，並依據監測資訊即時下達指令，有效提高產能。

台達電也在智慧產線中以三方合作開發的AOI瑕疵檢測設備為示範重點，透過5G高速、低延遲特性，即時傳送製程中檢測產生的巨量高解析度圖片資料，並進行大數據分析，快速遠端調整製程，有助於提高檢測精準度、產品良率與產能。

桃園研發中心展示廠區規劃導入的智慧製造雲端AIoT應用，則是採用微軟Azure的雲端運算平台以及混合實境HoloLens，透過5G串連工廠與產線，可幫助製造業快速取得、分析、視覺化大量的訊息，有效提升流程效率，實現工業自動化。

(工商 )