KIMIKO 8日錄JET節目《命運好好玩》，她受未婚夫王博士邀情，經過2、3個月考慮，到台北市立大學運動藝術學系當副教授，兩人談起另類辦公室戀情，「本來以為相處時間變多，會看到他的真實面，沒想到只是更覺得他個性很好。」她是基督教信仰，未婚夫尊重她的宗教，未來會選在教堂舉辦婚禮，但因他年紀逢九，所以目前還在看好日子，應該今年會先找時間登記結婚，「會以他的時間為主，因為我的較自由。」

KIMIKO與未婚夫忙到沒時間結婚，「身邊的朋友一直跟他說：『今年一定要結婚。』因為我很會跑。」她笑容甜蜜，「婚戒跟婚鞋都是他幫我選的，我很驚訝怎麼有這樣細膩的男生，後來想到他的專業，又覺得很合理。」她笑稱王博士選擇婚鞋的關鍵是考量她的比例，讓她覺得非常貼心又特別。婚後是否趕緊補上生子進度？她笑回：「我身體很好，順其自然啊。」

KIMIKO與未婚夫預計今年登記結婚。（吳維書攝）

KIMIKO與劉真過去在民視《舞力全開》時常開心跳舞，他表示該節目製作人崔長華有成立一個群組，如果辛龍跟霓霓需要，他們會隨時給支持。劉真逝世至今，她坦言自己有夢到兩人昔日上《康熙來了》的情景，「大家在後台很開心，彼此開玩笑，醒來很難過，覺得其實一切都是夢吧。」敘述完夢境，她忍不住眼眶泛紅。

(中時 )