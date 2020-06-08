梁詠琪（Gigi）加盟環球首張概念專輯《PRELUDIO》6月發行，除了訂製除了訂製鮮紅如玫瑰的長裙拍攝封面，造型師還精心揀選了一套純白色半透上衣、配襯一對盡現Gigi 46寸長腿的絲襪，讓她大傷腦筋：「這次真的遇到入行以來十大最具挑戰的服飾，哈哈！始終平日在家，也會跟女兒做甜品、蛋糕，只好在拍攝前，努力在家做腿部運動，感恩相片出來的效果，大家都好滿意。」

相隔4年再發專輯，對Gigi來說是一個全新開始，她特別選用西班牙語PRELUDIO做為專輯名字，揭開人生另一「序幕」，也是給老公和女兒的一份禮物。成為媽媽以後，她另一個身份就是「說書人」，這次也以說書人身份分享3首新歌〈再見灰姑娘〉、〈平安夜〉及〈100層樓的家〉，Gigi表示：「童話書看似簡單，像是給小朋友看的故事，但我發現，其中隱藏著不小人生大道理，所以這張專輯其實是給成人收看的童話書，希望這本書可以帶給大家多一點正能量和希望。」

Gigi 2011年與西班牙籍丈夫Sergio結婚，2015年生下女兒Sofia，她身高176公分，擁有一雙修長美腿，女兒Sofia遺傳了她的優良基因，現在5歲140公分已是全班最高，讓她很以女兒為榮。

新專輯《PRELUDIO》Deluxe Boxset，除了4首故事歌曲，還有6個音樂故事。封面以紙藝方式立體呈現，以不同立體剪裁拼湊而成紙藝森林，全人手製作，獨一無二更是花費功夫和時間，Gigi就是走進森林裡的童話故事主人，Gigi表示：「很喜歡這個設計，在現場看到大家一張一張人手造出來，Designer更通宵製作，真的好感動！走進去時也要小心冀冀，行錯一步都會摧毀了大家的心血，我特別感恩大家為了一件事而不惜犧牲睡眠時間，更感謝唱片公司在經濟低迷的時候，仍堅持不計成本發專輯，一切盡在不言中。」《PRELUDIO》將於6月10日全面上市。

梁詠琪（Gigi）拍攝《PRELUDIO》專輯封面。照片提供：得意智文創

梁詠琪（Gigi）身材高挑，擁有一雙修長美腿。照片提供：得意智文創

梁詠琪（Gigi）加盟環球首張概念專輯《PRELUDIO》6月發行。照片提供：得意智文創

梁詠琪（Gigi）拍攝《PRELUDIO》專輯照片。照片提供：得意智文創

(中時 )