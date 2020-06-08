隨著新冠肺炎疫情趨緩，自費檢驗對象再放寬！未來，不只是前往東南亞各國的工作篩檢需求提升，包括出國求學、返國探視等6大類民眾皆可申請自費檢驗。亞東醫院林靜梅副主任表示，本院自4月開設自費篩檢新冠肺炎服務後，至今已協助近400人取得檢驗報告，除幫助民眾探親、出國工作之外，也曾幫助外籍生順利登機回國。

亞東感染控制中心表示，日前院內有位男性患者被醫師發出病危通知，遠在日本的女兒一接獲通知後就火速返國探視，惟入境時依規定的居家檢疫讓她無法立即趕到醫院。所幸在新北市衛生局與院方的合作之下，讓她得以申請自費檢驗，並由院方協助傳真報告給衛生局，讓該女在上午於本院篩檢後，晚上即可進入病房探視病危父親。

隨著昨日中央流行疫情指揮中心宣布大解封後，預估未來雙北自費檢驗的需求將會日益上升，尤其會以出國復工的族群為大宗，亞東醫院為配合政府政策及考量民眾需求，除受理一般民眾篩檢外，特別增設團體檢驗專區，提供公司行號報名，最多可一次受理60名，盡力滿足民眾的需求，也特設門、急診專區分流篩檢人潮，降低民眾接觸風險之餘，也能協助台灣廠商一起拚經濟。

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(中時電子報)