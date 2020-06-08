槍擊現場被砸機車仍留現場。〔謝明俊攝〕

頭份市東民一街「91」PUB7日凌晨發生的槍擊命案，警方漏夜緝兇，8日凌晨拘捕一名黃姓主嫌到案，但黃矢口否認開槍殺人。警方初步釐清案情輪廓，許姓死者因不滿自家經營的小吃店遭人砸店，向黃某嗆聲輸贏，結果許某帶著10餘名同夥前去PUB尋仇，反遭對方開槍狙殺身亡。

據悉，7日凌晨案發後，轄區頭份分局據報有人在東民一街「91」PUB聚眾鬥毆，當警方啟動快打部隊趕往現場，發現一方人馬業已逃逸，現場有人中彈身亡，經向店方調閱監視器錄影畫面，店方卻稱不慎刪除，加上店方及現場人士供詞避重就輕，使得警方釐清案情過程困難重重，但仍初步成功回溯案情經過。

遭槍擊死亡的許姓男子，是由新竹來頭份發展的幫派分子，與部分頭份在地角頭人士有所來往，許某並在頭份市內經營一家小吃店。日前，許某因故與另一派黃姓男子為首的角頭分子結怨，結果，許某的小吃店遭大批不明人士前往砸店，許某打電話向黃某嗆聲輸贏，黃某回嗆他人就在東民一街的PUB等許。

7日凌晨2點多，許某糾集近10名同夥，分乘3部轎車衝往東民一街，許某一行一下車，同行年輕人就衝進一樓店面砸店報復，待要沿樓梯上到2樓繼續尋仇時，赫然見到黃某在2樓備好20餘人備戰，許某一方2人遭對手棍棒伺候受傷，許某見狀大吃一驚趕緊要退出屋外，樓上一方有人朝樓下開槍射擊，當場從上方射中許某頭頂2槍，許某當場倒地不起。

許某同夥見許中槍倒地，回到屋外開車衝撞店面，並亮槍朝店內還擊，其中一發子彈擊中林姓男子，雙方相互駁火多槍後，許某一方開車逃離現場。

警方經漏夜清查出雙方涉案人員身分及名單後，全家緝捕全部兇嫌到案，8日凌晨拘提黃姓主嫌到案，但黃嫌全推給在場其它人員，否認自己開槍殺人，也不知槍枝下落。警方在場勘驗，共找到9枚彈殼及3顆子彈，推估現場至少出現過2種以上槍枝，正積極追查槍枝去向及其它在逃共犯中。

(中時 )