台劇《做工的人》(WORKERS)在 7 日正式播出大節局，揭開過幾集埋下的伏筆，結局催淚十分發人深省。短短 6 集的內容，肯定讓劇迷感到不過癮。無論你是劇迷想要重溫，或是因為網路討論潮流想來朝聖，透過兩大 OTT 平台你就可以輕鬆追，一頭栽入《做工的人》的世界，感受這群用血汗打拚的工人們的熱情與無奈，釋放儲存許久的淚水。

《做工的人》全劇共 6 集，是由作家林立青的同名暢銷書改編，製作人林昱伶號召，由電影《聽說》導演鄭芬芬執導，鄭芬芬、洪茲盈合力改編劇本，《我們與惡的距離》(後簡稱《與惡》獲獎的金鐘導演林君陽擔任攝影指導，催生《與惡》的大羨影藝則是幕後製作團隊。相信看過《與惡》的粉絲，都不會對《做工的人》失望，甚至因為劇情人物腳色貼近你我的生活，更有青出於藍的深刻感受。

《做工的人》全劇已經在 HBO 頻道播放完畢，之後要依照頻道節目表安排，才能坐在電視機前面重溫。不過，還好隨著時代進步，你有更方便的方法可以追劇！《做工的人》也有在 HBO GO 以及 myVideo 串流影音平台上架。訂閱前者需要透過有線電視業者來訂購(TBC、凱擘大寬頻、台灣大寬頻、屏東有線電視、大新店有限電視)；後者則比較簡單，不限手機裝置、電信業者，都可透過 NT$199 的月費訂閱，輕鬆把《做工的人》好劇追起來！

(科技)