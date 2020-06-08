台北市長柯文哲8日笑薦，不排除北市副市長彭振聲（右）參選高雄市長補選。（摘自北市議會直播／張穎齊台北傳真）

高雄市長韓國瑜6日遭罷免，民眾黨是否派人參加補選，引發關注，民眾黨主席、台北市長柯文哲8日備詢時笑說，他剛還在問戶籍在高雄的北市副市長彭振聲有沒有可能去選，不排除讓彭參選，因彭是市政不錯的人選，但目前還沒定見。彭振聲則說，目前應該不會啦。

柯文哲表示，他早上還在討論，然後剛剛還在問彭振聲說「你有沒有可能去選？」因彭的戶籍在高雄，然後他以前討論時，就把立委蔡壁如參選的選項拿掉，不過再講啦，還沒有確定要不要選，只是問問而已，還早，民眾黨周三都會例行性開內部會議，再討論、不急著決定。

柯重申，當時民調都有做過，比較確定的是，有把蔡壁如這選項弄掉，要不要真的派彭振聲去選還沒確定，彭的市政很可以，不排除讓彭參選，他是這樣想，因彭是不錯的人選。

國民黨北市議員戴錫欽問彭振聲到底會不會選？彭振聲回答，目前應該不會啦，若議員支持他留下北市府，他就會留下來。

國民黨北市議員張斯綱則問，民眾黨在高市長補選這局，是否願爭取國民黨等其他在野黨的支持？柯說，都可以啦，在台灣，他是持開放的態度，可以討論。

(中時 )