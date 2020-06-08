台中市議員陳政顯今天在都發建設水利質詢時，關心優化都市景觀與強化建物安全的問題，他說這是許多執政者努力的方向，許多早期興建的建築物早已不符合現今的期待與安全要求，所以有了大家熟悉的都更辦法以及後來的危老條例來解決這類的老舊房屋，進而讓都市景觀有新的改變。但是，真的是立意高而執行難啊！

陳政顯指出，目前全台中市列冊使用年限超過30年的房屋比例近40％，有超過100萬棟使用超過30年的老舊房屋，加上未列冊的資料，可想而知，這個數量比例肯定更高。目前台中市29個行政區中，使用年限超過30年的房屋有20區的比例超過40％，其中9區更是超過50％的比例，日子一天一天過，老房子日日變老，如何加速減少這些危險老舊房屋？

陳政顯質詢時，對都市發展局長提出建議與要求，他說目前以政府預算無力執行這項工程，但問題不能不解決；以危老條例給予容積獎勵的精神為參考，鼓勵開發商共同加入更新都市景觀與整建危險老舊房屋，結合都市設計審議大會給予V值獎勵容積的概念，解決許多老舊房屋所有權人無力更新改建的困境，達到雙贏的成果。

都市發展局長黃文彬當場承諾，將於三個月內研擬相關可行辦法來加速減少老舊房屋的數量，讓台中市更符合宜居城市的美名。

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(中時 )