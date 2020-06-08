穀保家商與平鎮高中是國內青棒兩大強權，分別以這兩校為主體組成的新北市、桃園市在玉山盃準決賽強碰，桃園市賴延峰先發6.1局無失分，力壓去年U18主力投手林昱珉，相較林昱珉多次入選中華隊，賴延峰國手資歷較少，不過近年來4度對上林昱珉取得3勝1敗優勢，他透露未來有機會想要挑戰中職舞台。

林昱珉與賴延峰都是高二選手，這學期在長華盃、黑豹旗、王貞治盃都在冠軍戰交手，玉山盃是兩人第4度對決，賴延峰僅在王貞治盃失利，雖然名聲不如林昱珉響亮，不過他對決表現亮眼，即使多次對上穀保打線，不過教練團對賴延峰相當信任，今日再收勝利果實。

但賴延峰認為自己此戰還有許多要加強的地方，「保送比較多，很多次到滿球數才解決打者，用球數偏高，不過球質有壓制到對方，所以被打的球不強勁，策略是投給他們打，靠守備守下來。」

賴延峰自國小入選U12中華隊後就沒再當過國手，這次他希望靠玉山盃得好表現，獲得進入亞洲青棒錦標賽中華隊的機會，他目前最快球速約145公里，他希望能提升到147、148，並加強球質以及投球穩定性。

賴延峰透露他最欣賞中信兄弟黃恩賜，不僅有很好的抗壓性，還有球速最快156公里，目標是明年高三畢業後挑戰職棒。

(中時 )