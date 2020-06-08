威力彩已連續摃龜33期，今（8日）開獎預估頭獎獎金上看7億元，本期若1注獨得，將為今年最高單注獎金。而《三立新聞網》訪問到中華民國星象學會副理事長小孟老師，他分析，有4大星座今天財運最旺，如果能把握好幸運時辰，中獎機率更高。

小孟老師指出，今（8日）財運最旺雙子座、雙魚座、天秤座和巨蟹座，這4個星座可以在下午3時到7時購買彩券，就有更大機率中獎；他另外指出，若以生肖來看，「猴、豬、蛇、虎」這4個生肖今天財運最旺，因此建議可從住家或工作地點的正南方找到彩券行購買威力彩，更有機會中大獎。

※第4名：雙子座（5/22～6/21）

雙子座太陽落入，太陽能量有正面加持，建議雙子座下午先曬一下太陽，再去投注站購買，中獎機率會更旺。若沒有陽光，可以喝菊花茶代替。

※第3名：雙魚座（2/20～3/20）

海王星座落在雙魚明亮宮位，因此雙魚座判斷能力很好，容易猜測中數字，說不定能從過去得獎號碼中找到蛛絲馬跡，讓自己中大獎。

※第2名：天秤座（9/24～10/23）

婚神星落入天秤座，代表天秤座的財運要靠另一半來加持，在購買彩券時可以由曖昧對象或另一半幫忙選號碼；若是單身的朋友，可找正在熱戀中的朋友幫你選號碼，更有機會選中幸運號碼。

※第1名：巨蟹座（6/22～7/23）

水星落入巨蟹座，因此巨蟹擁有豐沛的財氣，可在下午3時到7時的吉時，帶著全新礦泉水到土地公廟過爐，將水轉化成財氣，並在購買威力彩時喝下，有可能會幫助到財運。

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(中時電子報)