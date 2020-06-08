《國際經濟》日本5月服務業信心指數上升 14:492020/06/08 時報資訊 編譯張朝欽、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本內閣辦公室周一公布新數據，五月份服務業信心指數從前一個月的創紀錄低點上升了7.6點，來到15.5，雖然新冠病毒的擴散繼續困擾著企業信心。 調查對象包括計程車司機、飯店工人或餐廳員工等，被稱為經濟觀察者(economy watchers)的調查，詢問其對消費者和零售業前景看法。 (時報資訊) #日本 #服務業 #信心 #指數 #調查 也許您會感興趣 財經熱門新聞 庫存爆量也沒救！美精準打擊要害 外媒驚爆華為還能活… - 財經 大事來了！市值飆8兆、股價創3個月高點 台積電3關鍵問題如何解 - 財經 改車超過1.5萬元 要加課15％以上貨物稅 - 財經 - 工商 沒華為就慘了？台積電7月恐有大事發生 - 財經 3兆美元市場面臨危機？ 大陸這類房企破產數飆高 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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