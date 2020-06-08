日本內閣辦公室周一公布新數據，五月份服務業信心指數從前一個月的創紀錄低點上升了7.6點，來到15.5，雖然新冠病毒的擴散繼續困擾著企業信心。

調查對象包括計程車司機、飯店工人或餐廳員工等，被稱為經濟觀察者(economy watchers)的調查，詢問其對消費者和零售業前景看法。

(時報資訊)