記憶體製造廠旺宏(2337)5月營收28.36億元，較4月的34.28億元減少17.3%，仍較2019年同期增加4.1%。前5月營收156.79億元，仍創同期新高，與2019年同期相較增加44.7%。

旺宏第一季營收創下同期新高，可說是疫情受益者，公司於先前法說會表示，第二季快閃記憶體產品價格順利調漲，營運預期仍穩定，整體上半年營收預估可創下歷年同期最佳紀錄。

旺宏目前產能利用率維持滿載，預計第二季編碼型快閃記憶體（NOR Flash）價格可望上漲個位數，並預計單層式儲存型快閃記憶體（SLC NAND Flash）價格也將上漲1%至3%。

隨著應用不斷增加，旺宏董事長吳敏求預期，高密度NOR Flash與8Gb以下的低密度SLC NAND Flash市場，都可能出現供需失調情況，其中，高密度NOR Flash供需失調情況，甚至不排除延續到明年，今年業績表現應可優於去年。

旺宏第一季受惠電腦、資料中心與5G等需求強勁，加上任天堂遊戲卡匣熱賣，營運表現淡季不淡，單季營收94.15億元，僅季減2%，較去年同期增加56%，並為歷年同期新高。

因存貨跌價損失未增，加上產能利用率滿載，旺宏第一季毛利率31.3%，較去年第4季拉升5個百分點，也較去年同期拉升6個百分點；稅後淨利12.22億元，季增63%，年增738%，每股純益0.67元。

(時報資訊)