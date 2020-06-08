台中慈濟醫院門診、洗腎醫療志工8日正式恢復服務，病人、同仁好開心。（台中慈濟醫院提供／陳淑娥台中傳真）

台中慈濟醫院門診、洗腎醫療志工8日正式恢復服務，院長簡守信表示，相隔97天沒見就像是親人久別重逢的心情！護理同仁在洗腎室列隊獻上花環與歡迎卡、門診血壓站護理師緊抱志工說有你們真好、來院病人與家屬都來問候，還有住院病人家屬盼望更進一步開放病房醫療志工協助。

洗腎病人很多，每床輪動都要補換床單、蓋被，還要添加逆滲透水，洗腎室8點半開始運作，同仁列隊盼著三個多月不見的醫療志工回來服務，舉著歡迎卡搖手鈴唱歡迎歌，還一一為師兄姊戴上花環。

副護理長黃湘嵐試著在臨床外幫同仁做志工承擔的事務，上陣兩天，就發現沒有志工真的萬萬不能。

血壓站是病人看診的第一站，護理同仁楊月枝一見志工來，立刻擁抱說「你們回來真的很好，還好你們回來了！我們非常需要你們，真的！」志工彭蘭嬌開心回應「我們也很想你們啊！」本身行動不便的志工張雪蘭是醫療志工常客，恢復的第一批就來參與，不忘防疫，先擦拭所有設備，讓病人能夠放心測量。

簡守信率領副院長及護理主管在志工一早6點15分報到時，在志工中心迎接感謝，並不斷叮囑一定要戴口罩、勤洗手。他強調雖然疫情已經相對安全，但一定要守護好自己，才能健康付出。

醫院大廳維持單一入口，但已有志工引導服務，住院病人家屬一進門就詢問何時病房志工能恢復？目前，臺中慈濟醫院配合政策，只能開放門診、洗腎等一日醫療志工，病房區志工則要等進一步公告才會開放。

(中時 )