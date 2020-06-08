罷韓案後，國民黨立委陳以信有關高雄「又高又雄」的發言引起論戰！對此，臉書粉絲專頁「不演了新聞台」直言，陳以信「又高又雄」遭猛K，因為要轉移梁文傑與王浩宇沒人性的失言啊！

高雄市長韓國瑜6月6日遭罷免後，陳以信PO一張85大樓的照片，並感嘆港都風華不再。他表示，圖上的街道，曾是全台灣最貴的土地。圖上的大樓，曾是全台灣最高的大樓。民進黨在這執政不過廿年，高雄的風華就黯淡了，繁榮就不見了，外國人都走了，年輕人也離開了。今天高雄人再度做了決定，趕走國民黨的整骨路線，迎回民進黨的整容路線，這是宿命，也是預言。

陳以信接著表示，一百年前，「日本人將打狗改名高雄，就是希望這個城市又高又雄。然而一百年後，這個城市的下一代，決定親手將這希望埋入歷史裡頭」。

然而，陳以信這段言論引來許多爭議！對此，臉書粉絲專頁「不演了新聞台」指出，為何要猛K陳以信「又高又雄」？因為要轉移梁文傑與王浩宇沒人性的失言啊！他說別懷疑，這就是政論節目議題攻防的日常。因為梁文傑與王浩宇的發言很難護航，最好的防守就是不要談，但刻意不談也有點彆扭，所以設定別的議題「圍魏救趙」轉移焦點。

「進攻就是最好的防守」！該粉專感嘆表示，這就是要塑造陳以信比梁文傑、王浩宇更可惡的印象。

(中時電子報)