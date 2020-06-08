男大生貼出股市對帳單。（截自Dcard）

男大生投資股票2個月，報酬率驚人。（截自Dcard）

上班族已哭！普通上班族可能一輩子都賺不到1000萬元，但是一名男大生竟然進股市2個月，就賺進人生第一個1000萬！這名男大生貼出對帳單截圖，證明所言不虛，更分享投資心得「永遠不要和川普對做」。眾多網友表達佩服之餘，更羨慕男大生20歲就能有300萬的投資本金。

大頭貼顯示「國立雲林科技大學」的男大生，6月7日在Dcard發表《進股市人生賺的第一個1000萬》一文。他表示投資風險真的要管理好，發現風險：期貨>當沖>股票，就用50萬買了原油。他更分享心得：「永遠不要和川普對做」，台股部分則是「跟著主力做才會賺錢，但有時候可以先提前布局」。

根據男大生附的對帳單，他的總成本是310萬出頭，而股票市值達到1800多萬，報酬率高達472.97％。他還附上兩支股票中天、合一對帳單，投報率高達53.21％和46.75％。

眾多網友紛紛回應：「厲害是厲害

但20歲就有300萬閒錢能拿來投資比較讓人羨慕…」、「20歲就擁有300萬資本真的不容易 難道這就是所謂的新手運」、「我比較好奇的是初始資金怎麼來的」、「高手!!!」、「X...下個單勝過我工作兩三年..」、「高投資高報酬相對風險也大 建議任何投資前都先了解標的 最怕是盲目跟單無腦多 等到被倒貨怎麼套都不知道」。

(中時電子報)