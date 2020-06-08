傅崐萁恢復黨籍、徐榛蔚停權兩年案，都未列在下午考紀會裡。（本報資料照）

罷韓案上周六通過，國民黨今天下午召開黨主席江啟臣上任後的首場考紀會，討論中央委員徐正文、全國公務人員協會榮譽理事長李來希言行影響黨譽案等50多案，尤其李來希拿「小燈泡」批判其母時力立委王婉諭的言論，衝擊罷韓，不排除會開除黨籍。此外，台東縣議員陳宏宗退黨案，黨中央也請台東縣黨部速把資料北送，盼下午一併處理。至於外界矚目的無黨籍立委傅崐 萁恢復黨籍案、傅妻徐榛蔚停權兩年案，因所屬黨部未補件或撤案，下午未列入議程。

江啟臣3月9日就任黨主席後，指派北市府前法規會主委葉慶元擔任考紀會主委，一面調整成員使其專業化、年輕化，今天下午首度開會，累計高達50多案，且部分案件是眾所矚目的案件。

其中包括今年2月新冠肺炎疫情期間，中央委員徐正文擅自說明武漢包機情事，與中央政府單位資訊有明顯落差；上個月李來希拿小燈泡嗆支持罷韓的時力立委王婉諭，引發軒然大波。徐、李都遭國民黨先宣布停權，下午考紀會將討論最終處分結果，不排除開除黨籍。

此外，上周六罷韓案過關、高雄議長許崑源墜樓身亡，曾任台東縣議會副議長的議員陳宏宗以「大家對國民黨沒信心」，主動聲明退出國民黨。黨主席江啟臣今早在擴大主管會議就指出，「這時間不是去談論誰要離開，或在這時候對本黨落井下石，這樣的同志，離開也好。」中央考紀會也請台東縣黨部在今天下午中央考紀會結束前，趕緊提報資料給中央黨部，將對陳宏宗進行黨紀究責，不排除開除黨籍。

考紀會主委葉慶元說，而外界關注的傅崐萁恢復黨籍案，並不在50多案裡，因為當初黃復興黨部提報資料不全，考紀會即請黃復興黨部補送資料，黃復興黨部即先撤案，後來傅崐萁被的案件被判定讞，傅須入獄服刑，黃復興仍未補件送案，因此考紀會目前並無該案。

至於傅妻徐榛蔚在去年底未徵得黨中央同意，違紀為傅助選立委，遭花縣蓮黨部提報停權兩年一案，因花蓮縣黨部也已向中央考紀會撤回該案，要再行調查討論後重新處理，因此今天考紀會也不會討論徐案。

(中時 )