台中市議員黃馨慧8日在都發業務質詢表示，國土計畫法強調土地正義、環境正義，達到都市區域平衡發展目標，但農地工廠臨時登記再延20年，農地逐年消失、拆除速度趕不上違章新增案數，台中「國土計畫法」會不會空有「美麗願景」？

黃馨慧指出，中央政策若影響地方民生，市府該「謹慎應對，大膽反映」，才不至於淪為「口惠不實」、「拖垮地方財政」的最後一根稻草！

黃馨慧說，中央政府一再強調要做到土地正義、環境正義，此話言猶在耳，卻隨即修改「工廠管理輔導法」，將農地工廠登記2020到期後再展延20年，台中「國土計畫法」會不會因此空有「美麗願景」卻無法執行？市府如何讓都市真正落實區域發展平衡、所得財富平均分配？

黃馨慧認為，全台未登記工廠6.4萬家，台中佔30％、約1萬9000家，雖然政府合法展延期高達20年，但問題並未實質解決，只是遞延而已。舉例中小型違章工廠跨入工業區門檻太高導致難以合法化，種種問題，土地使用分配與農地糧食危機，市府政策不該「模稜兩可」，輔導廠商合法化也不能「顧大不顧小」造成民眾無所適從，根本還是應該釐清國土計畫本質為何？

台中因為城市建設完整、資源豐富，吸引周邊縣市人口移入，市府規劃國土計劃更需要聽取民意，才不會讓計畫只有願景、無法執行，甚至成為「拖垮地方財政」的最後一根稻草！

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(中時 )