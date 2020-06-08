大陸國新辦8日就《海南自由貿易港建設總體方案》有關情況舉行新聞發布會，大陸財政部副部長鄒加怡表示，在2025年全島封關運作之前，海南自由貿易港將大幅放寬離島免稅購物政策，免稅購物的額度從現在的每人每年3萬（人民幣，下同）提升至每人每年10萬元，並且在現行38類商品的基礎上進一步擴大免稅商品種類。

《中國網》報導，鄒加怡表示，在2025年全島封關運作之前，海南自由貿易港率先對部分進口商品實施「零關稅」，免徵進口關稅、進口環節增值稅和消費稅。等到條件成熟，於2025年實現全島封關運作之後，會在簡併稅制的基礎上，對進口徵稅商品目錄以外的所有進口商品免徵進口關稅，國家要制定進口徵稅商品目錄，只有在目錄上的商品仍然需要徵收關稅，其他大部分不在目錄上的進口商品會實現免徵進口關稅。

鄒加怡更透露，未來要制定「一負三正」四張清單，重點支持高新技術、生態環保和有海南特色的產業，不斷夯實海南實體經濟發展的產業基礎。同時，根據海南的實際情況來對「一負三正」的清單進行動態調整，整體上要逐步縮短負面清單，不斷擴大正面清單，不斷釋放「零關稅」的政策紅利。

(旺報 )