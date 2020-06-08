行政院副院長陳其邁今（8日）出席第一屆國家海洋日活動，被問到是否參選高雄市長補選時表示，代理市長的問題，會基於整個包括市政的銜接、市政的穩定，以及在最短的時間能夠讓市政上軌道，所以對於整個市政的代理市長的人選，行政院會有基於對於高雄市民最大利益、跟整個政局安定的一些考量來做安排。

陳其邁認為，民意已經做了最新的決定，對於民主的結果都表示充分的尊重。另外，過去一年多來的紛紛擾擾，也隨著這次投票結果、民意的新決定，希望儘速落幕，這一年來市民民心望治，希望儘速讓市政能夠重新定位、重開機，能夠儘速上軌道，來解決目前包括高雄所面臨到全球產業供應鏈重組的問題也好，或是捷運路網的興建，以及這些重大建設，包括高雄淹水的這些問題，都是民眾迫切跟他的生活息息相關的這些問題。希望這些問題都能夠儘速地上軌道，能夠解決人民所熱切期待需要解決的事項。

陳其邁重申，對於高雄，他跟所有的高雄人都一樣，對於高雄的發展，不管自己人在哪裡，這個都是他一直努力的目標，這些重大的這些建設，例如行政院也一直在推動的橋頭科學園區，這些周邊不管土地也好、或者是道路的開闢，大林蒲遷村；以及幾個易淹水地區像永安、岡山、仁武、大寮、林園等等，其實還有很多淹水問題，期待要來趕快解決。這個部分中央政府的全力在預算上，或者是在整個中央、地方合作部分，會全力來加強。

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