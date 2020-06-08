高雄市長韓國瑜6日遭罷免，台北市長柯文哲在PTT等綠營側翼眼中，被視為下一名頭號罷免對象，柯8日備詢表示，擔心這沒用，「但請大家忘了我的存在，我現在民調很低、都很低調、也都很少發言」，並呼籲民進黨對國民黨窮寇莫追、適可而止。

國民黨北市議員李明賢質詢，柯在PTT等社群媒體被列為頭號罷免對象，柯笑說，他極力推薦新北市長侯友宜，而他現在民調很低、又很低調，「別打我，請大家忘了我的存在！」目前也要先觀察這1、2周「黑韓產業鏈」下一步要做什麼。

柯說，他推薦侯指是開玩笑，但這種事擔心也沒用，現在應該緩和一下，民進黨應窮寇莫追、適可而止，然而他也勸國民黨「世事無奇、起起落落，別太沮喪」，應靜下心想該怎麼做。

無黨籍北市議員陳建銘則詢問，韓一直被罷韓國家隊打擊，柯沒感覺嗎？柯僅說「現在可以做的事都做不完了」，強調做自己就好，對於民進黨中央就是「他打他的，我做我的」。

(中時 )