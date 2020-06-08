「萬蜂祝壽」現象過去經常發生，廟方管理員拿出照片展示，過去也曾有數千隻蜜蜂停留在左小腿。（李宜杰攝）

主祀鄭成功的台南延平郡王祠，今年又見蜂群，於7日晚間8時許，盤旋在鄭成功雕像的左小腿，由於此現象過去經常發生，且大多發生在鄭成功農曆5月8日去世當日左右，因此也被稱為「萬蜂祝壽」。廟方說，去年小蜜蜂缺席，今年大舉回來，民眾與廟方都嘖嘖稱奇。

今年台南延平郡王祠神像今年又見「萬蜂祝壽」。(李宜杰攝)

廟方指出，這是今年第2起「萬蜂祝壽」，上月中旬即有數千隻蜜蜂，停歇在鄭成功神像左腳，大約半天就飛走。本月7日晚間蜂群再現，持續到今日（8）上午離開。廟方說，蜂群大多圍繞在神像旁，不會攻擊民眾，停留時間少則2、3天，多則長達一周，「廟宇附近也沒有蜂巢，不知道為什麼會這樣。」

台南市政府文化局解釋，許多神像為保護刻造主體的木材，都會上一層蜂蠟，蜂群可能誤認蜂蠟為蜂巢結構而盤踞，但實際原因仍無法確定。附近居民則稱，農曆5月8日（今年國曆6月28日）是延平王去世的日子，這些蜜蜂是當年部將向主帥請安，替此神奇自然現象，增添一絲趣味。

(中時 )