自從疫情爆發之後，美國與大陸關係日益緊張，不管是在貿易、香港問題，陸企等，都可以看到煙硝味十足，德意志銀行的經濟學家認為，美陸第一階段貿易協議已經是懸而未決，整個夏天只可能變得更糟，至於第二階段貿易協議更「沒有希望」可以達成。

CNBC報導，德意志銀行的經濟學家Michael Spencer提到，近幾個月來美陸關係緊張劇增，而且今年會更加敏感。他認為，在11月美國總統大選前，川普將會多次打出「大陸」當作議題操作，以贏過對手拜登。

在此之下，Spencer表示，這將讓美陸關係變得異常緊張，整個夏天可能只會變得更糟，甚至兩國將沒有希望達成第二階段貿易協議。

同時，Spencer補充說到，即便是第一階段協議，目前似乎也是懸而未決，恐怕在接下來幾個月內被打破或毀約。

其實，這樣的擔心也非憑空而來，工商時報報導，川普於美東時間5日在白宮記者會上表示，在公衛危機後，他對兩國簽署的第一階段貿易協議有了其它看法，他說：「我想我對這項貿易協定的看法和3個月前有些不同。與中國和睦相處將是一件好事，但我不知道這是否會發生。」

據之前的時程表來看，美陸在1月簽署第一階段貿易協議，讓長達一年的貿易戰暫時休兵，川普政府目標是在11月總統大選前展開第二階段談判。

(中時電子報)