今天是世界海洋日，2020年主題為「永續海洋的創新」（Innovation for a Sustainable Ocean），期盼將對於自然生態造成破壞的人類活動，轉換為發展生態永續的動力。但民眾可能很難相信，平常最受歡迎高價海鮮牡蠣，吃剩後的蚵殼竟然可變成我們身上的衣服?台灣就有知名的成衣業者，利用蚵殼製造出純天然砂線製成衣服，而且還大受歡迎。

衣十五將蚵殼結合寶特瓶重新抽絲製成紗線。(衣十五提供)

衣十五襯衫抗菌檢驗報告。(衣十五提供)

長年致力於創新環保科技的衣十五，經過長達五年的研發，利用每年造成1.6億公斤海洋廢棄物的蚵殼，進行回收再利用，最終將奈米化的蚵殼，結合回收的寶特瓶重新抽絲，製成多功能且天然無化學劑的紗線材料，不僅對於人體無負擔，也運用海洋廢棄物，充分發揮循環經濟及永續經營的環保精神。

衣十五總經理蔡介欽表示，他經常看到廢棄的蚵殼經過曝曬發出惡臭，也常看到報導，海洋生物被塑膠綑綁窒息，這些廢棄物都是海洋生物的沉默殺手，造成生態嚴重傷害，如果能結合回收再生科技，或許可以解決問題。

.衣十五領圍「自敘帖」墨跡。(衣十五提供)

衣十五蚵殼襯衫可降溫。(衣十五提供)

經過多次實驗，今年夏天，衣十五終於成功推出蚵殼結合寶特瓶抽絲製成的紗線，做成商務襯衫。這種首創的蚵殼襯衫，不只是材料很環保，經過實驗也證明，遮熱率42.4%，最高可以降溫兩度，還有抑菌除臭，吸濕排汗功能，蔡介欽就說，疫情帶動抗菌襯衫銷量，業績成長三成以上。

除了採用環保材質做襯衫，衣十五也打破商務襯衫一成不變的形象，結合環保和藝術共創個性衣著，將清代著名名畫家郎世寧的阿玉錫持矛蕩寇圖融為設計元素，將阿玉錫一手持疆一手持矛刺殺入敵境的意境，寄寓於橫掃職場的堅毅與果決。或是將懷素的《自敘帖》暗潛於領口及袖口之中，在舉手投足的不經意間展現優雅沉穩的紳士氣息，用潔白映襯的飄灑墨跡，提點職場中有疾有速、有輕有重的哲理。

衣十五運用台灣在地資源，發展永續科技，為台灣製造之環保機能商務襯衫，不僅有助於台灣改善海洋生態環境，發揮「取之不竭、用之不盡」的精神，更能透過風格設計的創新，展現別出心裁的個人形象。衣十五融合環保與藝術，跨界展現永續無限的可能，將環保付諸於行動成為生活，在6月8日世界海洋日的這天，提醒世人，一同打造永續海洋的全新風貌。

(寶島)