高雄市長韓國瑜遭到罷免後，未來的動向也成為矚目焦點。資深媒體人韋安分析未來政局走向後指出，他認為韓國瑜接下來最可能被徵召參選桃園市長，並點出其中原因。

針對韓可能出選國民黨黨主席，韋安今在臉書上表示，雖然韓在藍營內部仍有一定影響力，但已失去正當性。至於韓若投入台北市長選舉，初選時要與面對蔣萬安和羅智強，結果仍然尷尬，除非韓有二人所不具備的勝選條件，否則不太可能。

韋安推測，韓國瑜政治生涯最大可能，就是被徵召去選桃園市長，並指出兩點原因，一是目前此區域藍營缺乏強棒；二是鄭文燦卸任後，目前綠營還看不出有比較強力的繼任人選。

最後，韋安指出不論國民黨做何努力，都難以阻擋韓被罷免，這場罷免大戰中，國民黨基本不影響勝負走向，而國民黨也不必過度糾結韓國瑜情節，國民黨真正的問題，是黨內大老派閥，不該出來選的，跳出來選，本該出戰的卻避戰，也因為這樣，國民黨敗給踐行鄉土裙帶、利己共享主義的民進黨，也不是什麼奇怪的事情。

(中時電子報)